Свідок: За «злочин» Луценка немає навіть дисциплінарної відповідальності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на допиті як свідка у Печерському районному суді Києва.

«Навіть жодних я не бачу підстав для притягнення навіть до дисциплінарної відповідальності Луценка, Тарасенка, Павлєнова», - сказав В.Євдокимов.

Даючи відповіді на запитання щодо розслідування справи про отруєння екс-президента Віктора Ющенка, він зауважив, що Ю.Луценко жодного разу не заслуховував інформацію про хід розслідування справи, ця справа на його контролі не була, і жодного разу будь-яких доручень по ній він не давав.

«Луценко абсолютно не знав найдрібніших деталей у справі», - сказав В.Євдокимов.