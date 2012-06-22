Свідок: За «злочин» Луценка немає навіть дисциплінарної відповідальності
14:52, 22 червня 2012Політика
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Колишній заступник Юрія Луценка Володимир Євдокимов заявляє, що за подовження строку спостереження за колишнім водієм Володимира Сацюка чинним законодавством не передбачено навіть дисциплінарної відповідальності.
Євдокимов каже, що Луценко справи водія не контролював
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на допиті як свідка у Печерському районному суді Києва.
«Навіть жодних я не бачу підстав для притягнення навіть до дисциплінарної відповідальності Луценка, Тарасенка, Павлєнова», - сказав В.Євдокимов.
Даючи відповіді на запитання щодо розслідування справи про отруєння екс-президента Віктора Ющенка, він зауважив, що Ю.Луценко жодного разу не заслуховував інформацію про хід розслідування справи, ця справа на його контролі не була, і жодного разу будь-яких доручень по ній він не давав.
«Луценко абсолютно не знав найдрібніших деталей у справі», - сказав В.Євдокимов.
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