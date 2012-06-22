МЗС Польщі: висловлювання журналістів про українок - ідіотичні та хамські

Як передає кореспондент УНІАН про це в п`ятницю сказав речник польського МЗС Марчін Босацький, котрого цитують польські медіа.

"Висловлювання цих чоловіків є не лише ідіотичними, але скандальними та хамськими", - сказав прес-секретар, відзначивши, що вони повинні попросити вибачення не лише в українців, але також у поляків.

М.Босацький підкреслив, що подібні висловлювання шкодять багаторічному будуванню добрих стосунків між громадянами обох держав.

""Дружби між поляками та українцями, між звичайними громадянами", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні один із журналістів програми Eska Rock "Poranny WF" Міхал Фігурський озвучив в ефірі вибачення перед громадянками України, відзначивши, що він разом з Кубою Воєвудським не хотіли образити українок, а висміювали "стереотипи деяких поляків".

Вчора МЗС України заявило про необхідність публічних вибачень за вислови, котрі прозвучали в ефірі польської радіостанції на минулому тижні та стосувалися українок, що виконують домашні роботи у Польщі.

Низка організацій та приватних осіб вчора подала до прокуратури заяву з вимогою притягнути до відповідальності журналістів станції за їх ксенофобські висловлювання про українок.