МЗС Польщі: висловлювання журналістів про українок - ідіотичні та хамські

16:17, 22 червня 2012
Політика
3770 0

Міністерство закордонних справ Польщі вважає "абсолютно обґрунтованою" вимогу української влади від ведучих польського радіо Eska Rock вибачень за їхні "ідіотичні та хамські" висловлювання на адресу громадянок України. 

Як передає кореспондент УНІАН про це в п`ятницю сказав речник польського МЗС Марчін Босацький, котрого цитують польські медіа.

"Висловлювання цих чоловіків є не лише ідіотичними, але скандальними та хамськими", - сказав прес-секретар, відзначивши, що вони повинні попросити вибачення не лише в українців, але також у поляків.

М.Босацький підкреслив, що подібні висловлювання шкодять багаторічному будуванню добрих стосунків між громадянами обох держав.

""Дружби між поляками та українцями, між звичайними громадянами", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні один із журналістів програми Eska Rock "Poranny WF" Міхал Фігурський озвучив в ефірі вибачення перед громадянками України, відзначивши, що він разом з Кубою Воєвудським не хотіли образити українок, а висміювали "стереотипи деяких поляків".

Вчора МЗС України заявило про необхідність публічних вибачень за вислови, котрі прозвучали в ефірі польської радіостанції на минулому тижні та стосувалися українок, що виконують домашні роботи у Польщі.

Низка організацій та приватних осіб вчора подала до прокуратури заяву з вимогою притягнути до відповідальності журналістів станції за їх ксенофобські висловлювання про українок.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter