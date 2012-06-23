Регіонали вимагають, щоб Яценюк відповів за "своїх хуліганів"

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Чернівецької обласної ради, 21 червня зареєстровано звернення частини депутатів на ім’я голови облради Михайла Гайничеру з проханням скликати позачергову сесію, на якій заслухати звіт керівників правоохоронних органів Чернівецької області (УМВСУ та прокуратури) щодо розслідування резонансних фактів «хуліганських дій, пов’язаних з обласною організацією «Фронту Змін».

«Хуліганські дії 3 червня цього року біля офісу облорганізації «Фронту Змін» (розбите рогаткою вікно, - УНІАН), та 15 червня цього року в с. Чортория Кіцманського району і місті Вашківці Вижницького району спричинили значний суспільний резонанс, призвели до смерті людини та завдання тілесних ушкоджень. Довкола цих подій нагнітаються політичні пристрасті, пов’язані з обласною організацією «Фронту Змін», що призводить до спотвореного сприйняття фактів, формування атмосфери нестабільності», - йдеться у зверненні депутатів.

Депутати Чернівецької обласної ради, які підписали згадане звернення, запропонували запросити на пленарне засідання позачергової сесії Чернівецької обласної ради прокурора Чернівецької області Петра Коваля, начальника Управління Міністерства внутрішніх справ України у Чернівецькій області Миколу Харабару та народного депутата України Арсенія Яценюка, як «ініціатора звернень до керівників правоохоронних структур України з приводу вищезазначених подій».

Звернення до голови Чернівецької облради підписали 38 депутатів обласної ради, серед яких представники депутатських фракцій Партії Регіонів, «Нашої України», ВО «Батьківщина» та позафракційні депутати. Голова Чернівецької облради Михайло Гайничеру має три дні на відповідь.

Водночас в обласній організації «Фронту Змін» про це звернення, опубліковане сьогодні на офіційній сторінці Чернівецької обласної ради, нічого не чули.

В інтерв’ю місцевим ЗМІ керівник фракції «Фронту Змін» в облраді Максим Бурбак зазначив: «Ми не проти вислухати інформацію від міліції і прокуратури, але про звернення нічого не знаю. До наших депутатів за підписами ніхто не звертався».

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня увечері у приміщенні колишнього універмагу м. Вашківці Чернівецької області група з 10 місцевих та приїжджих буковинців переглядала футбольний матч. Близько 21-ї години туди увійшли 17 осіб, і на ґрунті виниклих неприязних відносин, розпочали хаотичну стрілянину з револьверів, призначених для стрільби патронами калібру 4 мм типу Флобера і застосували газовий балончик. В результаті було поранено трьох буковинців, серед яких було двоє депутатів місцевих рад від «Фронту Змін». Один із них – 39-річний приватний підприємець – після госпіталізації до міської лікарні помер. За словами прокурора Буковини П.Коваля, слідством було встановлено, що батько одного з активних винуватців трагедії, «сам є депутатом однієї з районних рад також від партії «Фронт Змін».