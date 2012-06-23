Литвин каже, що якщо змінювати Конституцію, то комплексно

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні журналістам.

В.Литвин висловив сумнів, що на розгляд Верховної Ради буде внесено проект нової редакції Конституції, оскільки, за його словами, не передбачені порядок і процедура прийняття нового Основного Закону.

Характер змін до Конституції, вважає В.Литвин, залежатиме «від напрацювань, які здійснить Конституційна асамблея, і від настроїв у суспільстві».

Внесення змін, за його словами, потребують розділи, зокрема, щодо прав і свобод людини у частині їхнього забезпечення і відповідальності влади за їхню реалізацію. При цьому керівник парламенту нагадав, що зміни у жодному разі не повинні «погіршувати соціальне самопочуття людей, звужувати обсяг прав і свобод».

«Головне - щоб був консенсус і розуміння, в якому обсязі ці зміни мають бути здійснені», - наголосив В.Литвин.