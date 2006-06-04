Прочитав книжку - віддай її в село

У Києві завершився Перший дитячий книжковий ярмарок, який відбувався з 31 травня по 3 червня в Українському домі. На ньому відомі українські громадські діячі зібрали 17 тисяч книжок для благочинних потреб. Це чергове досягнення зафіксувала Українська книга рекордів.

Як передає «5-й канал», своїми книжками в рамках акції «Буккросинг» поділилися відомі українські політики, співаки, громадські діячі та пересічні громадяни. Тепер зібрані книжки поїдуть до дитячих будинків та сільських шкіл Київщини.

Загалом під час книжкового ярмарку проведено понад 40 акцій, покликаних рекламувати читання. Організатори переконані, що майбутнє України за інтелектуальними та освіченими громадянами.