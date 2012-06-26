Азаров «нарахував» в Україні 20 мільйонів росіян

Прем`єр-міністр Микола Азаров вважає, що в Україні проживає 20 млн росіян і країні необхідно 50 років для перетворення у стабільну європейську державу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в інтерв`ю Володимиру Познеру в його програмі «Познер» на російському Першому каналі.

«В Україні проживає понад 20 млн росіян. Як вони себе почувають? Напевно, так само, як і я. Я росіянин, 28 років живу в Україні. Звичайно, я вже себе відчуваю українцем, тобто, громадянином України», - сказав М.Азаров.

За його словами, у Радянському Союзі «каша варилася», люди мігрували у рамках країни і ніхто не думав, де він народився, і хто він за національністю.

«Ми були громадянами однієї країни, і було зовсім не просто усвідомити, що ти живеш зовсім в іншій країні», - сказав прем`єр.

М.Азаров підкреслив, що Росія залишається його Батьківщиною. При цьому він повідомив, що коли переїхав у Донецьк з Росії, не думав, що колись не стане Радянського Союзу. «Мені це і в голову не могло прийти», - сказав М.Азаров.

При цьому він вважає, що ніхто не ображається, «якщо говорити «на» або «в» Україні».

На запитання, чи продовжує він вважати, що Україні знадобиться півстоліття, щоб стати стабільною європейською державою, М.Азаров відповів: «А ви думаєте інакше? Звичайно, це тривалий процес. Я знаю історію, процес подолання відсталості, не технічної, яку можна швидко подолати, але процес трансформації мислення, традицій, звичаїв, законодавчої бази і багато-багато іншого, з чого складається європейське суспільство. Це процес дуже тривалий і реактивний».

На думку М.Азарова, «суспільство чинить опір перетворенням і хоче залишитися таким, як зараз, як звикло, а поміняти щось дуже складно, і реформи в Україні йдуть з величезним опором».