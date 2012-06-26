Сьогодні в Україні - судний день

26 червня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ продовжить розгляд касаційної скарги Генеральної прокуратури на скасування судами її ухвали про порушення кримінальної справи щодо колишнього Президента Леоніда Кучми за звинуваченням у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомив УНІАН адвокат Л.Кучми Віктор Петруненко, судове засідання розпочнеться о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу щодо Л.Кучми було порушено 21 березня 2011 року за звинуваченням у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до вбивства Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції від 1960 року).

13 грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав незаконним порушення кримінальної справи щодо Л.Кучми і скасував відповідну постанову Генпрокуратури.

19 грудня Генеральна прокуратура України подала апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва 20 січня 2012 року залишив у силі рішення Печерського райсуду про незаконність порушення Генпрокуратурою справи щодо Л.Кучми.

***

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ розгляне також сьогодні касаційну скаргу захисника Олександра Плахотнюка в інтересах екс-прем‘єр-міністра Юлії Тимошенко на рішення Апеляційного суду Києва та вирок Печерського районного суду Києва у «газовій» справі.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання суду розпочнеться о 10.00.

О.Плахотнюк просить Вищий спеціалізований суд України скасувати Ухвалу апеляційного суду м. Києва від 23.12.2011 року у справі за обвинуваченням Ю.Тимошенко та вирок Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2011 року, а кримінальну справу проти екс-глави уряду закрити у зв’язку з відсутністю в її діях складу злочину.

Адвокат вказує на безпідставність рішень судів двох інстанцій, звертає увагу на численні порушення прав Ю.Тимошенко під час досудового слідства, розгляді справи у суді першої інстанції та в апеляційному суді. Зокрема, йдеться про однобокість, відсутність змагальності, необ‘єктивність судових розглядів, позбавлення Ю.Тимошенко права на захист, ознайомлення з матеріалами справи, проведення повного досудового слідства.

При оформленні скарги захисник керувався ст. ст. 62, 65, п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України, ст.ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, п. 2 ст. 6, ст. ст. 383-387, 358, 398 КПК України.

Як повідомляв УНІАН, попереднє засідання у цій справі, яке відбулося 15 травня, було перенесено через клопотання сторони обвинувачення про присутність Ю.Тимошенко під час розгляду касації. До цього Ю.Тимошенко двічі (в травні та в червні) направляла до ВССУ та ГПУ відповідні заяви з вимогою розгляду касацію за її відсутності.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі. У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.

22 січня 2012 року захист Ю.Тимошенко звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ з касаційною скаргою на рішення судів першої та другої інстанції у "газовій" справі.

***

У Печерському районному суді Києва відбувається чергове засідання з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, а також підсудних Володимира Тарасенка та Олега Павлєнова у незаконній організації стеження в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона».

Слухає справу суддя Анна Медушевська.