До візиту Януковича заклеїли всі політичні білборди, крім реклами ПР

Сьогодні вночі у Павлограді, а також на Полтавському і Донецькому шосе у Дніпропетровську були заклеєні біг-борди з рекламою блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та інших політичних сил, окрім Партії регіонів.

Про це УНІАН повідомив керівник Дніпропетровської обласної організації “Нашої України” Віктор ГНОЄВИЙ.

В.ГНОЄВИЙ вважає, що це може бути пов’язано з поїздкою по Дніпропетровщині лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, яка має відбутися сьогодні, 26 вересня.

За його словами, «регіонали» побоюються, що можуть не отримати на Дніпропетровщині такої підтримки на виборах 30 вересня, на яку сподівалися.

“Партія регіонів різними методами намагається продемонструвати свою присутність в області і готується фальсифікувати результати виборів на Дніпропетровщині”, - заявив В.ГНОЄВИЙ.