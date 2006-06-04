Залізниця не хоче засмучувати громадян, але зробить це

Позиція керівництва Південної залізниці - не підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, перебуваючи в Кременчуку, заявив заступник начальника Південної залізниці Григорій ЯЛАНСЬКИЙ.

«На жаль зростання тарифів (на пасажирські перевезення) пов`язане зі зростанням цін на енергоносії й у зв`язку з тим, що не підвищуються тарифи на вантажні перевезення, а там реально є можливість підвищити тарифи й за рахунок зростання тарифів на вантажоперевезення компенсувати вартість квитків для пасажирів. Позиція керівництва Південної залізниці саме така - не підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, тому що це безпосереднім чином впливає на найбільш незахищені верстви населення», - сказав Г.ЯЛАНСЬКИЙ.

Разом із тим він повідомив, що ціни на пасажирські перевезення зростуть із 12 червня. «Це рішення прийняте, й ми будемо його виконувати. Хоча в цілому рівень пасажирських тарифів не покриває витрат на перевезення пасажирів», - говорить Г.ЯЛАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня прес-служба «Укрзалізниці» повідомила, що наказ про підвищення тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом уже в Мінюсті, підвищення відбудеться через 10 днів після його реєстрації.

Раніше передбачалося, що тарифи підвищаться з 1 червня. Наказом Мінтрансзв’язку про підвищення тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом України у внутрішньодержавному сполученні передбачено підвищення тарифів на 50% з 1 червня 2006 року і поетапне підвищення в 2007 році - на 10% з 1 січня 2007 р., 1 квітня 2007 р. і з 1 липня 2007 р.

1 червня в Донецьку генеральний директор "Укрзалізниці" Василь ГЛАДКІХ повідомив журналістам, що "Укрзалізниця" планує підвищити ціни на квитки на 50% з 5 червня.

В.Гладкіх також заявив, що ціни на пасажирські перевезення на підвищаться "на 50% з 5 червня, потім ще на 10% з 1 січня, на 10% з 1 квітня і з 1 липня". При цьому він наголосив, що "це становитиме 80%, але навіть так ми не вийдемо на 50% того, що ми зазнаємо збитків з пасажирських перевезень".