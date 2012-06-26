Янукович зустрінеться завтра з Медведєвим

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Києві прем`єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Д.Медведєв проведуть засідання Комітету з торговельно-економічної співпраці Міждержавної українсько-російської комісії.