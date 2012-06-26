Янукович зустрінеться завтра з Медведєвим

16:00, 26 червня 2012
Політика
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У середу, 27 червня, Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим, який перебуватиме в Україні з робочим візитом.

Віктор Янукович і Дмитро Медведєв під час зустрічі в Москві. 19 березня
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Києві прем`єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Д.Медведєв проведуть засідання Комітету з торговельно-економічної співпраці Міждержавної українсько-російської комісії.

 

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