Янукович зустрінеться завтра з Медведєвим
16:00, 26 червня 2012Політика
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У середу, 27 червня, Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим, який перебуватиме в Україні з робочим візитом.
|Медведєв гостюватиме в Україні
Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Києві прем`єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Д.Медведєв проведуть засідання Комітету з торговельно-економічної співпраці Міждержавної українсько-російської комісії.
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