На пляжі знайшли фугасну авіабомбу

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, авіабомба ФАБ-100 лежала на глибині близько 2 метрів на відстані 20 метрів від приватного домоволодіння на березі водойми.

Снаряд вагою 100 кг виявили дайвери. Вилучення та ліквідацію бомби провели піротехніки-водолази регіонального центру швидкого реагування МНС. Прилеглу до небезпечної знахідки територію обстежили, бомбу вивезли на спеціальний підривний майданчик і знешкодили. Постраждалих немає.

Евакуація місцевих мешканців не проводилася. Працівники міліції здійснювали охорону місця знахідки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН очевидці робіт, під час вилучення авіабомби пляж був закритий. По периметру стояли працівники міліції.

Всього в області протягом доби було знешкоджено 15 боєприпасів часів війни, серед них: 1 артилерійський снаряд, 13 мінометних мін та 1 авіаційна бомба. Всього з початку року виявлено та знешкоджено 3746 одиниць застарілих боєприпасів.