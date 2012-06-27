Міллер задоволений ціною на газ для України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після засідання Міжурядового комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

«На сьогоднішній день ми не бачимо ніяких підстав для перегляду цін. Ціни абсолютно ринкові, можу сказати, що ціна для України значно нижча, ніж для низки країн Європи, куди «Газпром» поставляє газ», - сказав О.Міллер.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня в інтерв'ю Володимиру Познеру в його програмі «Познер» на російському Першому каналі прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав, що несправедливими цінами на газ Росія заганяє Україну в кут, й українцям складно пояснити, чому так діє стратегічний партнер.

«Поки я не бачу відповіді на це питання», - сказав він і додав, що під час візиту прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва 27 червня до Києва й Президента Росії Володимира Путіна в середині липня це буде одним із головних питань переговорів.

М.Азаров заявив, що Україна розраховує в цьому питанні «на добросусідські відносини, на розуміння того, що не можна будувати довгострокові відносини, використовуючи кон'юнктурний момент вигоди».

«Ми що, хочемо якихось для себе пільгових умов? Ми що, просимо, щоб Росія поставляла газ за цінами нижчими, ніж, припустимо, європейські? Ні, ми говоримо: поставляйте нам газ на таких же умовах, як усім своїм партнерам. А то зараз знизили ціни на газ для Туреччини. Щоб ви уявляли, ми купуємо газ по 550 доларів за тисячу кубометрів, а турки - по 190. Нормально? Що, ставлення Росії до турків набагато краще, ніж до України?», - заявив М.Азаров.