Янукович дав архітекторам фабрики Колеснікова по 100 тисяч

Президент України Віктор Янукович своїм указом № 428 від 27 червня 2012 року присудив Державні премії України в галузі архітектури.

Текст указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Державними преміями розміром 100 тис. грн кожна в цьому році відзначаються: Віталій Дубина, Петро Крупа, Ірина Голуб, Сергій Фіалковський (за коригування генерального плану міста Львова).

Також премії отримають архітектори Лідія Тимошина, Володимир Фесенко, Микола Фесенко, інженери-будівельники Юрій Ромодан, Євген Солодченко, інженери Олег Логвінов, Юрій Ребров (за архітектуру виробничого корпусу компанії «КОНТІ» в місті Донецьку).

Нагородами відзначаються архітектори Наталія Мержієвська, Юлія Антоненко-Туз, художник-конструктор Ольга Сторожук, інженери-будівельники Юрій Борсук, Олександр Нотич (за реконструкцію та реставрацію готелю «Красная-Бристоль» по вул. Пушкінська, 15 в Одесі).