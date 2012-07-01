Біля Олімпійського затримали «феменок»

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, дівчат затримали за дрібне хуліганство. Сьогодні близько 9.00 вони напіводягненими вийшли зі станції метро "Олімпійська".

Дівчата були доставлені до службового приміщення міліції, де стосовно них були складені адміністративні матеріали.

Сьогодні о 21.45 на НСК "Олімпійський" розпочнеться фінальний матч Євро-2012 між збірними Італії і Іспанії, на який очікується прибуття ряду високопоставлених осіб, зокрема, президентів Польщі і Білорусі Броніслава Коморовського і О.Лукашенка.