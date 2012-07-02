Яценюк, Кличко, Гриценко і Тарасюк розповіли про розмову з президентом Польщі
Представники Об’єднаної опозиції повідомили Президенту Республіки Польща Броніславу Коморовському про великі ризики фальсифікації результатів виборів до Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Народного Руху України Борис Тарасюк журналістам після завершення зустрічі з Б.Коморовським.
«Ми обговорювали, як не допустити фальсифікації виборів, і звернулися до Президента Коморовського з тим, щоб він під час своєї зустрічі з Президентом Януковичем звернув його увагу на те, що треба зробити все можливе, аби не було фальсифікацій і вибори пройшли чесно і демократично», - сказав Б.Тарасюк.
За його словами, на зустрічі з польським Президентом також обговорювалися теми «щодо чуток відносно бойкоту, питання успішної підготовки і проведення Україною та Польщею Євро-2012, питання майбутнього Угоди про асоціацію України з ЄС».
У свою чергу, голова партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк наголосив, що вибори не можуть бути визнані демократичними у разі, якщо лідери опозиції перебуватимуть за гратами.
«Для нас дуже важливо визначити, що вибори - не тільки день виборів. Вибори вже розпочалися. І коли опозицію не допускають на телевізійні канали, коли членів опозиційних партій переслідують, й основними учасниками виборчих перегонів зараз стали прокуратура, міліція, слідчі, правоохоронна система, Служба безпеки, вже зараз треба починати моніторити процес виборів, і якщо ці вибори дійсно будуть відповідати стандартам демократії, то опозиція однозначно переможе на цих виборах», - переконаний він.
Лідер партії УДАР Віталій Кличко, який також брав участь у зустрічі з Б.Коморовським, вкотре заявив, що його політична сила координуватиме свої дії під час виборчого процесу з Об’єднаною опозицією «За Батьківщину!».
«Я впевнений, що тільки разом ми зможемо захистити результати, висунути єдиного кандидата у мажоритарних округах, і тільки таким чином ми зможемо отримати максимальний результат, щоб сформувати більшість у парламенті», - сказав він.
«Польська сторона знає, що в разі перемоги нинішньої опозиції на виборах європейський курс буде не декларативний, а реалістичний, тому що із п’яти представників українських політичних сил, які брали участь у зустрічі, четверо вже працювали в уряді, і жоден з них не був помічений у корупційних скандалах, усі дотримувалися європейських цінностей», - зазначив голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.