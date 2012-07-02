Яценюк, Кличко, Гриценко і Тарасюк розповіли про розмову з президентом Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Народного Руху України Борис Тарасюк журналістам після завершення зустрічі з Б.Коморовським.

«Ми обговорювали, як не допустити фальсифікації виборів, і звернулися до Президента Коморовського з тим, щоб він під час своєї зустрічі з Президентом Януковичем звернув його увагу на те, що треба зробити все можливе, аби не було фальсифікацій і вибори пройшли чесно і демократично», - сказав Б.Тарасюк.

За його словами, на зустрічі з польським Президентом також обговорювалися теми «щодо чуток відносно бойкоту, питання успішної підготовки і проведення Україною та Польщею Євро-2012, питання майбутнього Угоди про асоціацію України з ЄС».

У свою чергу, голова партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк наголосив, що вибори не можуть бути визнані демократичними у разі, якщо лідери опозиції перебуватимуть за гратами.

«Для нас дуже важливо визначити, що вибори - не тільки день виборів. Вибори вже розпочалися. І коли опозицію не допускають на телевізійні канали, коли членів опозиційних партій переслідують, й основними учасниками виборчих перегонів зараз стали прокуратура, міліція, слідчі, правоохоронна система, Служба безпеки, вже зараз треба починати моніторити процес виборів, і якщо ці вибори дійсно будуть відповідати стандартам демократії, то опозиція однозначно переможе на цих виборах», - переконаний він.

Лідер партії УДАР Віталій Кличко, який також брав участь у зустрічі з Б.Коморовським, вкотре заявив, що його політична сила координуватиме свої дії під час виборчого процесу з Об’єднаною опозицією «За Батьківщину!».

«Я впевнений, що тільки разом ми зможемо захистити результати, висунути єдиного кандидата у мажоритарних округах, і тільки таким чином ми зможемо отримати максимальний результат, щоб сформувати більшість у парламенті», - сказав він.

«Польська сторона знає, що в разі перемоги нинішньої опозиції на виборах європейський курс буде не декларативний, а реалістичний, тому що із п’яти представників українських політичних сил, які брали участь у зустрічі, четверо вже працювали в уряді, і жоден з них не був помічений у корупційних скандалах, усі дотримувалися європейських цінностей», - зазначив голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.