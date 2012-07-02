Рада відклала розгляд мовного закону на осінь

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив сьогодні на брифінгу після завершення Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів.

«На цьому пленарному тижні це питання не може і не буде розглядатися. По-перше, воно не підготовлене, а по-друге, воно викликає політичне протистояння. Ці дві причини достатні для того, щоб не розглядати це питання», - сказав В.Литвин.

Голова Верховної Ради нагадав, що до цього законопроекту вже надійшло понад 2 тис. поправок, над якими зараз працює профільний комітет парламенту.

«Я думаю, що ми припустилися помилки. Треба було при розгляді цього питання одразу створити робочу групу, запросити спеціалістів і для знаходження політичного компромісу опрацювати серйозно серйозний документ. Тема важлива, тема чутлива», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 липня, під час Погоджувальної ради голова Комітету Верховної Ради з питань культури та духовності Володимир Яворівський заявив, що комітет на даний час розглянув лише близько 300 поправок до «мовного законопроекту» при підготовці його до другого читання. Він нагадав, що всього до проекту закону було подано 2 тисячі 40 поправок.

«Робота дуже важко йде», - сказав В.Яворівський.

Довідка УНІАН. 5 червня ВР прийняла у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», внесений народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.

У п’ятницю, 6 липня о 12.00 планується закриття поточної сесії Верховної Ради, на якій Литвин пропонує не проводити традиційну годину запитань до уряду.