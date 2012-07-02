Тюремники підрахували: Тимошенко у лікарні провела за зустрічами аж 122 години

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як ідеться у повідомленні, Ю.Тимошенко провела ряд тривалих зустрічей з іноземними політиками, представниками міжнародних організацій. Загалом протягом періоду проходження реабілітації в медзакладі її активність у спілкуванні з гостями (у порівнянні з часом перебування у колонії) значно збільшилась.

Зокрема, нею було проведено 32 зустрічі із захисниками загальною тривалістю понад 90 годин, 9 зустрічей з іноземними політиками загальною тривалістю близько 24 годин, а також вона мала 2 побачення з рідними, що тривали близько 8 годин.

З боку німецьких та українських лікарів заперечень щодо цих контактів та навантажень не було.

Водночас у ДПтС наголосили, що у вказаний період часу Ю.Тимошенко неодноразово відмовлялась від участі у судових засіданнях по її справах.

ДПтС інформує, що ні прем’єр-міністр Італії, ні прем’єр-міністр Іспанії, ні посли зазначених країн з побажаннями про зустріч з Ю.Тимошенко до керівництва відомства жодного разу не зверталися.