Азаров надумав встановити відеокамери на виборчих дільницях

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це М.Азаров заявив під час зустрічі з віце-президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ, депутатом австрійського парламенту Вольфгангом Гроссруком.

Крім того, М.Азаров запросив представників Організації з безпеки і співпраці у Європі (ОБСЄ) бути спостерігачами під час парламентських виборів в Україні.

«Приїжджайте в Україну, я вас запрошую бути спостерігачами під час виборів», - сказав М.Азаров.

Прем’єр підкреслив, що В.Гроссруку він першому повідомляє про прийняте рішення встановити на всіх виборчих дільницях веб-камери для моніторингу ходу голосування, попередження порушень виборчого законодавства або оперативного реагування на можливі порушення. Як відзначив голова уряду, за парламентськими виборами в Україні можна буде спостерігати через веб-портал з будь-якого куточка світу.

«Чи це не показник відкритості і відповідь тим, хто заздалегідь говорить про можливі фальсифікації під час виборів?» - наголосив М.Азаров.

У свою чергу, В.Гроссрук повідомив, що він планує приїхати в Україну як заступник керівника Місії іноземних спостерігачів ОБСЄ. «Демократія – це живий процес, в удосконаленні якого зацікавлені всі, в тому числі європейські демократії», - зауважив В.Гроссрук. Він підкреслив, що якщо порівнювати Україну з іншими пострадянськими країнами у питаннях демократії та свободи слова, то Україна «знаходиться попереду всіх».

При цьому В.Гроссрук пообіцяв, що зробить все від нього залежне, щоб місія в Україні була максимально об’єктивною. Усі попередні місії ОБСЄ мали великий авторитет й отримали безумовну довіру до своїх висновків завдяки великому досвіду та фаховості команди спостерігачів, сказав він.