Сайт Ex.ua знову не працює

19:01, 02 липня 2012
Політика
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Станом на 19:00 понеділка припинив роботу сайт сервісу Ex.ua.  

Про це повідомляє Українська правда. Керівництво сайту на зв`язок не виходить.

Як відомо, міліція 31 січня цього року припинила діяльність ресурсу Ex.ua за порушення прав інтелектуальної власності. Протягом двох днів був заблокований домен ресурсу.

Ex.ua відновив роботу 3 лютого, проте частина контенту була недоступною, оскільки сервери залишалися у правоохоронних органів.

У п’ятницю, 15 червня, порталу повернули сервера з даними, вилучені в ході слідства.

 

 

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