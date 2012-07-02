Сайт Ex.ua знову не працює

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Як відомо, міліція 31 січня цього року припинила діяльність ресурсу Ex.ua за порушення прав інтелектуальної власності. Протягом двох днів був заблокований домен ресурсу.

Ex.ua відновив роботу 3 лютого, проте частина контенту була недоступною, оскільки сервери залишалися у правоохоронних органів.

У п’ятницю, 15 червня, порталу повернули сервера з даними, вилучені в ході слідства.