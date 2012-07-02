Сайт Ex.ua знову не працює
19:01, 02 липня 2012Політика
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Станом на 19:00 понеділка припинив роботу сайт сервісу Ex.ua.
Про це повідомляє Українська правда. Керівництво сайту на зв`язок не виходить.
Як відомо, міліція 31 січня цього року припинила діяльність ресурсу Ex.ua за порушення прав інтелектуальної власності. Протягом двох днів був заблокований домен ресурсу.
Ex.ua відновив роботу 3 лютого, проте частина контенту була недоступною, оскільки сервери залишалися у правоохоронних органів.
У п’ятницю, 15 червня, порталу повернули сервера з даними, вилучені в ході слідства.
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