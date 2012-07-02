Ландіка закликають забрати з прокуратури заяву на журналістів LB.ua

Про це УНІАН повідомили у Комітеті Незалежної медіа-профспілки.

На думку членів об’єднання, у свою чергу, прокуратура має пояснити, чому почала розслідування лише через вісім місяців після публікації, про яку йдеться у заяві В.Ландіка.

В.Ландік звернувся до прокуратуриПечерського району Києва з вимогою порушити кримінальну справу за ст.163 (порушення таємниці листування, вчинене щодо державних або громадських діячів). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. Його обурила публікація на LB.ua «Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и "правильных" комментариев на сайтах» від 18 листопада 2011 р.

Слідчий прокуратури минулого тижня звернувся до редакції LB.ua з вимогою надати відомості про фотографа видання Макса Левіна, головного редактора Олега Базара та шеф-редактора Ксенії Василенко (Соні Кошкіної).

Профспілка звертає увагу прокуратури та депутата, що Верховна Рада — це публічне місце, де депутат має виконувати свою роботу, а не займатися особистими справами. В.Ландік відкрито демонстрував екран свого мобільного телефону журналістам, які уважно стежать за діями депутатів з балкону. Він не міг не розуміти, що його листування може бути прочитано, сфотографовано або знято на відео.

НМПУ вважає, що фотожурналіст чесно виконував свої професійні обов’язки. Він побачив, як депутат намагається незаконно вплинути на інформаційну агенцію, щоб захистити свого сина, який жорстоко побив дівчину. Зафіксувавши побачене на фото, журналіст розповсюдив цю інформацію, адже вона становить суспільний інтерес.

Юридичне бюро профспілки готове захищати члена своєї організації фотографа LB.ua М.Левіна та закликає журналістів-членів профспілки не залишатися осторонь й активно висвітлювати цей конфлікт.