Лауреат Нобелівської премії миру висловила солідарність з Тимошенко

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Юлія Тимошенко дуже сильна жінка. Я знаю про її боротьбу проти авторитарного режиму в Україні і тому висловлюю свою солідарність з політичним в‘язнем Юлією Тимошенко та бажаю їй сили побороти усі перешкоди на шляху України до демократії. Я вірю у її перемогу", - сказала Аун Сан Су Чжі під час зустрічі з донькою екс-прем'єра Євгенією Тимошенко у Парижі.

У свою чергу Є.Тимошенко подякувала Аун Сан Су Чжі за підтримку та наголосила, що її мати "не відступить від своєї боротьби не зважаючи на всі переслідування та тиск".

Аун Сан Су Чжі є політичним діячем М'янми, лідером опозиції військовій хунті, лауреатом Нобелівської премії миру (1991), яку близько 15 років військові тримали під домашнім арештом.