Сьогодні в УНІАН прес-конференція адвокатів Луценка

У середу, 4 липня 2012 року, о 10.00 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція адвокатів екс-міністра Юрія Луценка

У прес-конференції беруть участь Валентина Теличенко, Ігор Фомін, Олексій Баганець, а також дружина екс-міністра Ірина Луценко. Як повідомляє прес-служба політичної партії «Народна Самооборона», тема прес-конференції: рішення Європейського суду з прав людини, яким визнано незаконним арешт Ю.Луценка. Акредитація на місці за редакційними посвідченнями.

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