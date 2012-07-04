Сьогодні в УНІАН прес-конференція адвокатів Луценка
06:52, 04 липня 2012Політика
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У середу, 4 липня 2012 року, о 10.00 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція адвокатів екс-міністра Юрія Луценка
У прес-конференції беруть участь Валентина Теличенко, Ігор Фомін, Олексій Баганець, а також дружина екс-міністра Ірина Луценко.
Як повідомляє прес-служба політичної партії «Народна Самооборона», тема прес-конференції: рішення Європейського суду з прав людини, яким визнано незаконним арешт Ю.Луценка.
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