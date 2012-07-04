Міліція: Ногу полковнику ДАІ переїхав Кожем’якін
13:24, 04 липня 2012Політика
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За кермом мікроавтобуса, який біля Українського дому наїхав на полковника ДАІ, був народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій Кожем’якін.
Міліція стверджує, що за кермом цього авто сидів Кожем’якін, фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.
Крім того, пересвідчитись в цьому можна з отриманого журналістами відеозапису.
Після того як стався інцидент, народний депутат вийшов з автомобіля і зник у натовпі.
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