Перед Українським домом знову сталася сутичка з беркутівцями (оновлено)

Як передає кореспондент УНІАН, причиною конфлікту стала спроба мікроавтобуса, що належить представникам опозиції, заїхати на тротуар біля Українського дому.

При цьому співробітники ДАІ спочатку попереджали про неприпустимість порушення правил несанкціонованого заїзду на тротуар транспортного засобу.

Коли ж водій почав рух мікроавтобусу, працівники ДАІ намагалися зупинити його, ставши на шляху руху. При цьому мікроавтобус наїхав на ногу підполковнику міліції, якого наразі госпіталізовано.

Незважаючи на спротив міліції, автомобіль почав їхати до входу перед Українським домом, однак йому перекрили дорогу декілька даішників. У цей момент до них підійшли опозиційні депутати, зокрема Андрій Парубій та декілька інших, які відштовхнули даішників з дороги перед автомобілем.

Через пару хвилин на допомогу міліціонерам з’явилися декілька десятків бійців «Беркуту», які оточили автобус і також намагалися завадити йому рухатись, однак значна кількість учасників акції відтіснили бійців, й автобус таки проїхав на площу перед Українським домом.

Відразу після того вздовж проїжджої частини перед усім фасадом Українського дому вишикувались декілька шеренг у складі близько 100 «беркутівців», які перекрили в’їзд з будь-якої точки проїжджої частини на майданчик перед будівлею.

Мітинг перед Українським домом триває.