Янукович звільнив з СБУ людину Хорошковського
19:25, 05 липня 2012Політика
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Президент призначив нового першого заступника голови СБУ.
Віктор Янукович звільнив Рокитського з посади
Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Якименка першим заступником голови Служби безпеки України, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ.
Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.
Перед цим Президент звільнив Володимира Рокитського з цієї посади. Як додає Українська правда, Рокитський був членом команди екс-глави СБУ Валерія Хорошковського.
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