Янукович звільнив з СБУ людину Хорошковського

Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Якименка першим заступником голови Служби безпеки України, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ.

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.

Перед цим Президент звільнив Володимира Рокитського з цієї посади. Як додає Українська правда, Рокитський був членом команди екс-глави СБУ Валерія Хорошковського.