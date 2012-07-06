Два губернатори проти мовного закону

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили заступник голови Тернопільської облдержадміністрації з гуманітарних питань Петро Гоч і голова Івано-Франківської ОДА Михайло Вишиванюк.

«Закон про засади мовної політики, який був прийнятий Верховною Радою у другому читанні, повинен бути заветований – це наше глибоке переконання. Зараз ідеться навіть не про зміст закону, а про те, що він вносить глибокий розкол в українське суспільство. На даному етапі Україна повинна бути єдиною і могутньою державою, бо перед нами стоять величезні виклики. Тому ми, як представники державної влади, і я, як представник Партії регіонів, звертатимемось до Президента з проханням заветувати цей закон», – сказав П.Гоч на сесії облради.

У свою чергу перед сесією Івано-Франківської облради М.Вишиванюк нагадав, що й раніше виступав проти мовного закону. «Я на минулому мітингу говорив, що категорично проти прийняття такого закону, - наголосив губернатор. - Я за те, щоб в Україні була одна-єдина українська державна мова».

«Буду їхати на зустріч з Президентом, доводити до його відома, що твориться в області, у західному регіоні, серед народу. Цей закон викликав велике збурення, незадоволення. Переконуватиму Президента в тому‚ щоб закон не був підписаний», - додав М.Вишиванюк.