Сьогодні ВР розгляне відставку Литвина

Про це повідомив лідер фракції Народної партії Ігор Шаров, пише Радіо Свобода.

Він також розповів, що керівники фракції провели консультації з юридичним управлінням парламенту та зійшлися на думці, що сесію закриває головуючий.

Після заяви Литвина про відставку сесію веде перший заступник Голови Верховної Ради Адам Мартинюк.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Голова Верховної Ради Володимир Литвин та його заступник Микола Томенко заявили, що подають у відставку. Приводом для таких рішень стало голосування за закон «Про засади державної мовної політики».