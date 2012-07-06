Сьогодні ВР розгляне відставку Литвина
09:40, 06 липня 2012Політика
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Сьогодні погоджувальна рада керівників фракцій і комітетів українського парламенту розгляне заяву Голови Верховної Ради Володимира Литвина про відставку.
Сесію закриє Мартинюк
Про це повідомив лідер фракції Народної партії Ігор Шаров, пише Радіо Свобода.
Він також розповів, що керівники фракції провели консультації з юридичним управлінням парламенту та зійшлися на думці, що сесію закриває головуючий.
Після заяви Литвина про відставку сесію веде перший заступник Голови Верховної Ради Адам Мартинюк.
Як повідомляв УНІАН, 4 липня Голова Верховної Ради Володимир Литвин та його заступник Микола Томенко заявили, що подають у відставку. Приводом для таких рішень стало голосування за закон «Про засади державної мовної політики».
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