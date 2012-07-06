У Росії перевірять обставини закриття справи проти Навального

Таке заявила глава комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Ірина Ярова, пише РІА "Новости".

Напередодні глава СКР Олександр Бастрикін зажадав пояснень від управління відомства по Кіровській області з приводу закриття кримінальної справи стосовно колишнього радника губернатора, опозиціонера Олексія Навального.

На думку Ярової, необхідно з'ясувати, які обставини сприяли припиненню справи.

"Підтримую жорстку і принципову позицію керівника Слідчого комітету Олександра Бастрикіна у цьому питанні", - зазначила вона.

На думку голови комітету, завдяки подібним фактам розкривається правда про "лісопилку" Навального. "Цілком очевидно, все, що він робить, це несумлінний бізнес-проект", - сказала депутат.

Про порушення справи СК повідомив у травні 2011 року. Слідство зацікавила діяльність Навального у Кіровській області, де свого часу він був радником губернатора на громадських засадах. Як відзначало слідство, блогер переконав керівництво ГУП "Кіровлісу" підписати невигідний договір на реалізацію лісопродукції. Навальний підозрюється за статтею "заподіяння майнового збитку шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак розкрадання", яка передбачає до п'яти років позбавлення волі.

В травні 2012 року опозиціонер у своєму блозі в "Живому Журналі" повідомив, що справу щодо нього припинено. Цю інформацію підтвердив регіональний представник слідства, однак пізніше офіційний представник СК РФ Володимир Маркін повідомив, що постанову про припинення справи проти Навального скасовано.