Міліція: біля Українського дому постраждали 27 правоохоронців

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, усі вони постраждали в результаті сутичок з учасниками акції протесту, коли окремі мітингувальники застосовували фізичну силу та невстановлену хімічну речовину з аерозольного балончика до правоохоронців.

У міліціонерів лікарі діагностували численні травми різного ступеню тяжкості: удари, садна, травми очей, струси головного мозку, інтоксикаційний синдром, хімічні опіки.

На лікарняних ліжках перебувають 15 осіб, один з них – у госпіталі МВС України, двоє виписані на амбулаторне лікування.

Столична міліція докладає всіх зусиль, аби виявити організаторів та активних учасників конфлікту, адже їхні дії у чинному законодавстві кваліфікуються як злочин, за який передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років, йдеться у повідомленні.

Правоохоронці звертаються до лідерів політичних сил з проханням бути стриманішими у своїх закликах, не провокувати конфлікти між мітингувальниками та правоохоронцями, дотримуватися чинного законодавства України, зокрема, рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про заборону проведення з 4 по 9 липня зборів, мітингів (від 4 липня).

Міліція наголошує, що «більшість з учасників акції – молоді люди, які не мають досвіду спілкування з правоохоронцями та інколи навіть не усвідомлюють, що їхні дії є грубим порушенням закону і можуть спричинити тяжкі наслідки. У своїй більшості молодь, яка підтримує погляди організаторів акції, беззаперечно вірить настановам громадських діячів і політичних лідерів, тож вони, в свою чергу, повинні, закликаючи громаду до тих чи інших дій, усвідомлювати свою відповідальність. Від цього залежать долі багатьох хлопців та дівчат, які зараз знаходяться під стінами Українського дому».