Янукович не сумнівається, що «Шахтар» стане клубом європейського рівня

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час виступу на урочистостях з нагоди 80-річчя утворення Донецької області в Центрі слов'янської культури в Донецьку.

Перераховуючи спортивні досягнення регіону, він відзначив: «Футбольна команда «Шахтар» давно вже стала візитною карткою Донбасу, команда ставала призером чемпіонатів СРСР, проявляючи кубковий характер, двічі завойовувала кришталевий трофей «Кубок СРСР».

При цьому В.Янукович зазначив: «А з 1996 року, коли футбольний клуб очолив Рінат Ахметов, «Шахтар» упевнено рухається до поставленої мети - стати клубом європейського рівня. І впевнений, він стане».

За словами В.Януковича, одержаний командою гірників Кубок УЄФА 2009 року – «реальне тому підтвердження».

Президент також зазначив, що саме успіхи «Шахтаря» стали заставою того, що Донецьк було обрано одним із приймаючих міст Євро-2012.

«І столиця Донбасу, наш улюблений Донецьк, на найвищому рівні прийняв європейський чемпіонат з футболу», - наголосив він.