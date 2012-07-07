Заяву про злочин у парламенті подано до Генпрокуратури

Звернення стосується порушень Конституції та законів України, які відбулися на пленарному засіданні Верховної Ради 3 липня під час розгляду та голосування за прийняття в цілому проекту Закону «Про засади державної мовної політики».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, у своєму зверненні він наголосив, що винесення законопроекту на розгляд пленарного засідання Верховної Ради відбулося у порушення вимоги Регламенту ВР щодо підготовки законопроекту до другого читання профільним комітетом, вимоги Конституції та Регламенту ВР щодо права законодавчої ініціативи депутатів.

М.Томенко підкреслив, що зазначений проект було винесено на розгляд Верховної Ради до завершення терміну його підготовки профільним комітетом. При цьому не було розглянуто більше двох тисяч поправок, внесених народними депутатами до другого читання.

За словами М.Томенка, при винесенні проекту на голосування в цілому було порушено вимоги Регламенту ВР щодо порядку ведення засідань і процедури розгляду питань, оскільки до цього не відбулося позитивного голосування про включення цього проекту до порядку денного пленарного засідання.

Натомість, додав він, під час самого голосування відбулися масштабні фальсифікації волевиявлення народних депутатів у зв’язку з порушенням вимог статті 84 Конституції України та частини 3 статті 47 Регламенту ВР про особисте голосування депутатів. Підтвердженням останнього є те, що після голосування 11 народних депутатів (в тому числі і сам М.Томенко) заявили про відкликання своїх голосів за цей закон, оскільки вони за нього не голосували.

Зважаючи на те, що всі названі численні порушення Конституції та законодавства здійснювалися свідомо, за попередньою домовленістю групи осіб і призвели до результатів, які становлять реальну загрозу для громадянського миру і спокою, суверенітету та незалежності України, М.Томенко попросив В.Пшонку забезпечити проведення розслідування всіх обставин справи і вжити заходів прокурорського реагування для забезпечення дотримання вимог Конституції, законів та притягнення до відповідальності винних у їх порушенні.

«Генеральна прокуратура повинна з’ясувати, чи діяла парламентська більшість як організоване злочинне угрупування під час голосування за мовний закон», - наголосив він.