Янукович у відпустці звільнив заступника Гриценка

Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра оборони України Володимира ТЕРЕЩЕНКА за порушення присяги державного службовця.

Відповідне розпорядженні Кабміну №762-р від 26 вересня 2007 року, підписане прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, розміщено на урядовому порталі.

Як повідомлялося, В.ТЕРЕЩЕНКО був призначений на посаду заступника міністра оборони Указом Президента України від 25 лютого 2005 року. В.ТЕРЕЩЕНКО, серед іншого, курирував у Міноборони напрямок виробництва та утилізації боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перебуває з 12 до 28 вересня у відпустці для участі у виборчій кампанії Партії регіонів.