Ющенко має намір йти на вибори до Верховної Ради за списком

Голова Нашої України, третій президент України Віктор Ющенко має намір йти на парламентські вибори за списком. Такий висновок можна зробити виходячи з його коментаря газеті «Коммерсант-України»

На питання журналіста чи йде Віктор Адрійович на вибори за списком чи по округу, екс-президент відповів наступне:

«Якщо я піду по мажоритарці, то складеться враження, що я не вірю у колективну перемогу, а це не так! Я вірю, що у нас успішний проект. Тому я обмежую свою місію тим форматом, де зручніше за все буде експлуатувати ім'я президента Ющенка. І я вже сказав: я не вимагаю свого перебування ні на першому місці, ні на сотому».

Щодо можливого очолювання списку Ющенко зазначив наступне:

«Я не проти цього. Я тільки не хочу, щоб склалося враження, що для мене самоціль - потрапити в парламент. У мене такої самоцілі немає ».

Відповідаючи на запитання чи додасть рейтингу його присутність у новоствореному проекті НУ, УНП і КУН, Ющенко відповів так:

«Я не буду «присутнім» у проекті, я буду його очолювати! І я пропоную вам, українцям, альтернативу «ширки». Вам це не потрібно? Ваше право. Але дайте мені можливість сказати через чотири місяці: дорога українська громадо, ви питаєте, чому влада така? Не питайте. У вас був вибір, ви його не зробили, і це - ваша відповідальність», - зазначив глава НУ.