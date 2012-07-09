Кириленка вражає «глибина політичного падіння Ющенка»

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами В.Кириленка, «ні тоді, коли голодували політики, ні тоді, коли було силове протистояння з «Беркутом», ні зараз, коли цю естафету перейняла патріотична молодь, Ющенко жодного разу не сказав слова підтримки і не був присутній біля Українського дому, якщо не рахувати крадькома поставленого підпису на якихось столиках збоку біля Українського дому».

В.Кириленко заявив: «Нас усіх вражає глибина політичного падіння Ющенка та його готовність обслуговувати найбридкіші забаганки Банкової у боротьбі проти опозиції. І це ганебно».

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Як повідомляв УНІАН, В.Ющенко вважає, що саме парітя «Наша Україна» ініціювала голодуваннябіля Українського дому.

В інтерв`ю газеті «КомерсантЪ - Украина», відповідаючи на запитання про те, що він не з`явився на акції протесту проти ухвалення закону про засади державної мовної політики, В.Ющенко сказав: «А ви знаєте, що в Україні живе 46 мільйонів? І не всі вони потрапили до Українського дому. Є десятки способів захистити свою мову. Мені, президенту України, набагато ефективніше вдається мобілізувати на захист української мови ввірену мені політичну силу. Яка, до речі, ініціювала голодування протесту біля Українського дому. І це теж моя заслуга».