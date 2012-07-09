Ющенко вважає акцію під Українським домом своєю заслугою

Голова партії «Наша Україна» Віктор Ющенко вважає, що саме «Наша Україна» ініціювала голодування біля Українського дому, але при цьому сам не вважає за потрібне брати участь в акціях протесту.

У інтерв'ю газеті «КомерсантЪ - Украина», відповідаючи на запитання про те, що він не з'явився на акції протесту проти ухвалення закону про засади державної мовної політики, В.Ющенко сказав: «А ви знаєте, що в Україні живе 46 мільйонів? І не всі вони потрапили до Українського дому. Є десятки способів захистити свою мову. Мені, президенту України, набагато ефективніше вдається мобілізувати на захист української мови ввірену мені політичну силу. Яка, до речі, ініціювала голодування протесту біля Українського дому. І це теж моя заслуга».

На запитання про те, що якщо він має намір активізувати передвиборну кампанію, можливо, варто брати участь і в основних акціях протесту, В.Ющенко відповів: «Не варто».

«Знаєте, яка була мета людей, які там стояли? До речі, багато з них - російськомовні. А деякі навіть україномовні, в яких діти і трьох слів по-українськи не зв'яжуть. Але вони були там і потрапили у вас до хорошого списку. Хоча вони прийшли туди, щоб вас використовувати! Конвертувати свою активність у обдурені голоси», - заявив він.

За словами В.Ющенка, не потрібно політизувати процес, «конвертувати чесні зусилля людей у бридкий політичний проект».

«До речі, пам'ятаєте, як це було на податковому Майдані? Люди тоді зуміли сказати: дорогі партійці, не треба використовувати нас, як котенят. І вони протестували без політичної підтримки», - підкреслив В.Ющенко.

Говорячи про вихід із ситуації, що склалася після голосування за мовний закон, він зазначив, що «є багато важелів, які можуть привести до того, щоб цей закон не вийшов».

«Зараз ми на першому ступіні - нам потрібно зробити все для того, щоб та позиція, яку задекларував спікер Володимир Литвин (відмовився підписувати закон), була збережена. І якщо це вдасться, то це буде найзначнішим вчинком Литвина за всі роки його каденцій. Я розумію, що за багатьма пунктами Литвин може залежати від влади, але я хотів би, щоб тиск на нього не спрацював. Це гідно оцінять у майбутньому», - підкреслив В.Ющенко.

За його словами, якщо це не вдасться, «і ми опинимося на другому ступіні, коли закон піде на підпис Президенту, потрібно буде все зробити, щоб у Президента були аргументи для ветування». Він вважає, що «глава держави в цьому випадку опиниться в складній ситуації».

В.Ющенко підкреслив, що «за будь-якого його рішення якась частина країни покаже йому жовту картку - в будь-якому випадку його рішення викличе протистояння серед нації». «Тому небажано, щоб цей документ доходив до президентської Адміністрації, це лише ускладнить ситуацію. Але якщо таке трапиться, Президенту слід ветувати його й запропонувати парламенту мораторій на мовне питання до виборів. А якщо закон усе ж таки буде підписаний, залишиться третій ступінь - Конституційний Суд», - сказав В.Ющенко.