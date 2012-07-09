Бютівці збираються чергувати під лікарнею Тимошенко до ранку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії з посиланням на народного депутата Андрія Кожем’якіна.

За його словами, фракція перебуває в лікарні «з метою недопущення протиправних дій щодо Юлії Тимошенко», зокрема, з огляду на те, що на завтра призначене засідання Київського райсуду Харкова у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України».

А.Кожем’якін зазначив, що депутати від опозиції чергуватимуть у лікарні до самого ранку.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський до 10 липня оголосив перерву у розгляді кримінальної справи Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

К.Садовський задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити стан здоров`я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях, можливість сприймати усну та письмову інформацію і наявність протипоказань для присутності на судових засіданнях.

28 червня захисник Сергій Власенко заявив, що Ю.Тимошенко відмовилася від проведення комісійної судово-медичної експертизи.

Сьогодні, 9 липня, захисник екс-прем’єра поінформував, що у матеріалах кримінальної справи проти Ю.Тимошенко поки немає документів щодо проведення судмедекспертизи стану її здоров’я.

Судмедексперти попросили суд надати їм додатковий час для підготовки комісійного висновку щодо стану здоров’я екс-прем’єра через її відмову від огляду.