Януковичу співав Стас Михайлов, вітали друїди, а астрологи попередили про зраду

Справа в тому, що резиденція № 11 (триповерховий будиночок з пентхаусом, кінозалом, спорткомплексом і вертолітним майданчиком) має славу «нехорошої квартири» - тут в 1991 році Михайло Горбачов дізнався про ГКЧП, пише «Сегодня». Місцеві розповідають, що з суботи в селищі всюди - правоохоронці.

За заявою прес-служби, святкування повинно було пройти в «родинному колі», але працівники аеропорту в Сімферополі розповідають, що зустрічали чартери з зірками російської естради. Прилетіли Стас Михайлов, Валерій Меладзе, Ігор Ніколаєв, Ірина Аллегрова - концерти на півострові у них не заплановані.

Привітали президента і друїди (жерці - послідовники культу кельтів). Верховний друїд Криму Іван Грабовий розповів, що жерці написали вірш-привітання Януковичу: «Друїди поведуть народні колони, підуть голосувати за регіони. Нам ноосфера буде допомагати, проблеми складні вирішувати», а ще чарівники підготували енергетичний подарунок:« Ми колективно звернемося до сил природи, щоб підтримати Януковича. Ми можемо тримати перед очима фото людини і діяти на ауру на відстані».

Вітання від фракції ПР президент приймав в 11.30. Як розповів нардеп Вадим Колесніченко, для депутатів довелося наймати кілька автобусів, адже зібралися вітати близько 70 членів фракції і подарунок приготували один на всіх: «Це картина «Святогір'я» із зображенням Святогорської Лаври. «Найголовніше - ставитися до всіх з любов'ю, і будемо жити в світі», - сказав нам президент. «Будемо любити», - відповіли ми. Випили по келиху і роз'їхалися».

Автор картини донецький художник Петро Васюков розповів, що не знає ні ціну, ні імені покупця, тому що продавали роботу галеристи, але на одному з інтернет-аукціонів це полотно досі пропонують придбати за 7993 грн. «Взагалі, мої роботи вже є в колекціях перших керівників. Я писав портрет колишнього президента Кучми з дружиною. А цю картину вибрали, тому що Янукович - православний християнин, сам бував в Лаврі», - каже художник.

У день народження Віктора Януковича астрологи по натальній карті (персональний гороскоп) склали для нього свій прогноз на рік.

«У президента з'являться додаткові політичні бонуси, зростатиме рейтинг, тому що символ популярності, Місяць, сходиться з Плутоном. Тобто тут ситуація сприятлива. Але серед його підлеглих буде боротьба за владу і хтось когось змістить. Взагалі, президенту потрібно звернути пильну увагу на своє найближче оточення. Його можуть зрадити, - застерігає астролог Влад Росс. - Також Віктору Януковичу слід звернути увагу на здоров'я в жовтні і листопаді, коли будуть вибори. А ось в сім'ї, з синами, бачу чудові стосунки, тут все відмінно. Вони будуть його радувати. Також бачу зміну «декорацій», можливі переїзди. Тільки краще скоротити кількість авіаперельотів - в повітрі можуть бути неприємності».

За словами Росса, абсолютно сприятливий період для президента в багатьох сферах почнеться після новорічних свят у 2013 році.