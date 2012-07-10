Більшість киян підтримує створення об’єднаної опозиції (опитування)

Про це свідчать результати опитування, проведеного «Українським демократичним колом».

При цьому 21,4% респондентів не підтримують створення об’єднаної опозиції. Для 20,5% опитаних це взагалі байдуже. Не змогли визначитись 6,6%.

Загалом, як засвідчило опитування, переважна більшість киян (78,5%) знає про те, що створено об’єднану опозицію для участі у виборах. Не знають про це 20,4% опитаних, а 1,1% не змогли визначитись.

«Українське демократичне коло» упродовж 26 червня – 4 липня 2012 року провело на замовлення Інституту політики репрезентативне вибіркове опитування дорослого населення міста Києва. Методом стандартизованого інтерв’ю за місцем проживання опитано 1000 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує ±3,1 %.