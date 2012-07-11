Колесніченко поговорив з Януковичем і вирішив, що той підпише «мовний» закон

"Буквально два дні тому, коли день народження в президента був, я задав йому питання, яка перспектива і як він оцінює цей галас, що у країні розгорнулася", - розповів Колесніченко про діалог з Януковичем, пише "Українська правда".

"Він каже: "Для мене пріоритетним є захист прав людини в Україні й Конституція. Коли закон потрапить до мене на підпис, ми оцінимо, чи відповідає закон Конституції, якщо в цій частині немає порушень, то він буде підписаний", - передав Колесніченко слова президента.

За словами депутата, він відповів президенту, що "порушення Конституції немає".

"На це він мені сказав: Ну, це ми подивимося", - передав розмову із президентом Колесніченко.

На уточнююче питання, чи дав президент зрозуміти, що за відсутності порушень, він підпише мовний закон, Колесніченко сказав:

"У президента немає іншого права. Президент має право зробити тільки те, що йому належить за Конституцією. Якщо немає порушень - він його підписує, він не має права робити, як Литвин робить (не підписує закон)".

Він також додав, що більшість планує зібрати позачергову сесію "наприкінці цього місяця, або на початку наступного".

"Є питання, які пов'язані із соціальним пакетом. Коли будуть готові документи, зберемо позачергову сесію. Більшість уже прийняла про це рішення", - сказав Колесніченко.