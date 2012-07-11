Шуфрич заявив, що його місія - не допустити до влади «кролика Сеню»

Заступник секретаря РНБО Нестор Шуфрич у Вінниці на зустрічі зі студентами назвав керівника партії "Фронт змін" Арсенія Яценюка "кроликом Сенею".

"Я дуже стурбований реанімацією пост'ющенківських політиків. І я буду всіма силами намагатись не допустити їх до влади. Поки що тільки Партія регіонів здатна щось зробити в Україні. І запропонувати більше, ніж інші політичні сили. Якби я побачив щось нове у виборчій гонці, можливо й не був так упевнений. А зараз ситуація повторюється. При владі вже були люди, які цю владу не могли втримати. Спочатку посварились з Тимошенко, потім — з Яценюком, потім — між собою. Тому моє політичне завдання — не допустити нащадків Ющенка до влади. Насамперед — Яценюка. Я називаю його команду "Кролик Сеня во главє авєц", - цитує Шуфрича Gazeta.ua.

Також він звинуватив Яценюка у поганому ставленні до людей.

"Якось його підлеглі мерзли на вулиці, поки він читав газети. Він не цінує людей, не дбає про них. Зате зробив собі у кабінеті ремонт за 3 мільйона гривень тоді, коли був спікером. Зробив не в кабінеті спікера. А в тому кабінеті, куди мав йти, коли його знімуть з посади голови парламенту. Отака він людина, і я не допущу, щоб він прийшов до влади", - резюмував Шуфрич.