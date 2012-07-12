В опозиції прогнозують, що восени буде «стінка на стінку»

Народний депутат Тарас Стецьків (фракція “Наша Україна - Народна самооборона”) вважає, що головою Верховної Ради буде обрано депутата від Партії регіонів, але «більш підлішу, більш цинічнішу людину, ніж Чечетов».

Таку думку Т.Стецьків висловив в інтерв’ю УНІАН, коментуючи сьогоднішнє рішення Конституційного Суду України щодо неконституційності обрання голови ВР шляхом таємного голосування бюлетенями.

За його словами, “це рішення Конституційного Суду України написане в Адміністрації Президента і воно свідчить про те, що Партія регіонів у цій виборчій кампанії піде на будь-що - аж до розколу країни, якщо вони побачать, що вони не виграють вибори, а вони їх не виграють”.

На переконання Т.Стецьківа, «Партія регіонів сьогоднішнім рішенням продемонструвала, що буде дотискати ситуацію до кінця».

Т.Стецьків зазначив, що цим рішення ПР “дотискує Литвина, щоб він підписав мовний закон”. Водночас, депутат сумнівається, що В.Литвин підпише цей закон.

За його словами, тоді більшість піде на те, щоб “або 31 липня на позачерговій сесії, тобто на початку виборчої кампанії, або на початку вересня на наступній сесії переобрати спікера”.

“Вони це зроблять за будь-яких обставин, вони в “мовному” (питанні) підуть до кінця”, - підкреслив він.

Т.Стецьків прогнозує, що ситуація в Україні “восени буде горіти”. За його словами, оскільки влада “не поступається ні за одним пунктом, то й опозиція не поступиться ні в одному пункті”.

“Буде біда, тобто буде дуже серйозне протистояння, яке невідомо в що переросте. Буде чорно-біла ситуація і буде стінка на стінку”, - вважає Т.Стецьків.

На його думку, “влада і Партія регіонів до кінця навіть не прораховують наслідки своїх дій, зокрема, щодо мовного закону, щодо сьогоднішнього рішення КС”. “Вони керуються тваринним інстинктом збереження влади. Але наслідки будуть досить плачевними. Може бути така ситуація, коли їх змете хвиля народного обурення”, - наголосив депутат.

Т.Стецьків не вірить, що Партія регіонів переголосує мовний закон. Він вважає, що більшість обере нового спікера парламенту, який у день свого обрання підпише цей закон.

“Для них піти на переголосування закону - це визнати свою поразку під час голосування на початку липня. Вони на це ніколи не підуть”, - підкреслив він.

Т.Стецьків вважає, що новим головою ВР буде “поставлено таку людину, яка буде мертво їхня”.

На уточнююче запитання, чи може більшість призначити головою ВР нинішнього першого віце-спікера Адама Мартинюка, який сприяв ухваленню необхідних ПР рішення, Т.Стецьків відповів: “Навіщо їм Мартинюк? Це відпрацьована гра. Це буде точно хтось із Партії регіонів. Вони поставлять свого, який виконає будь-які рішення, незалежно від того, чи лежать вони у правовій площині”.

На запитання, чи може більшість обрати новим головою ВР першого заступника голови фракції Партії регіонів Михайла Чечетова, Т.Стецьків відповів: “Чечетов лише навчився махати руками, а вони знайдуть більш підлішу, більш цинічнішу людину, ніж Чечетов. На сьогодні є з десяток людей в їхніх лавах, але чому я маю над цим собі ламати голову”, - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України 11 липня визнав такими, що не відповідають Конституції положення Регламенту Верховної Ради, згідно з якими голова Верховної Ради України обирається та відкликається шляхом таємного голосування бюлетенями, які мають отримати не менше як дві третини народних депутатів від їх фактичної чисельності.

КС вважає, що процедура обрання голови парламенту таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів, тобто рішення ухвалюється не на пленарному засіданні ВР, суперечить положенню Конституції, відповідно до якого рішення Верховної Ради приймаються виключно на її пленарних засіданнях.

Довідка УНІАН. Голова ВР Володимир Литвин заявляв, що не підпише мовний закон, скандально прийнятий більшістю за його відсутності 3 липня.

4 липня ВР замінила процедуру таємного голосування бюлетенями відкритим поіменним голосуванням при відкликанні й призначенні голови парламенту. Згідно з прийнятим документом, спікер обирається та звільняється з посади шляхом відкритого голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (мінімум 226 голосів).

5 липня 51 депутат від Партії регіонів попросив Конституційний Суд оцінити відповідність Конституції норм закону «Про Регламент Верховної Ради України» у частині таємного голосування при призначенні й відкликанні голови парламенту.

У свою чергу В.Литвин направив до КС листа, в якому підкреслив, що порядок та процедура обрання голови ВР є питаннями внутрішньої організації роботи парламенту, які не можуть піддаватися конституційному нормоконтролю.