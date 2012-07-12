Адвокат: Печерський суд відмовився усунути неточності, виявлені Іващенком

Про це УНІАН повідомив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко.

За його словами, вивчивши понад 300 сторінок протоколу судового засідання і прослухавши десятки годин аудіозаписів судових засідань, В.Іващенко виявив істотні суперечності між ними.

«Приміром, у протоколі судового засідання свідчення свідків, що спростовували пред'явлене моєму підзахисному звинувачення, в деяких випадках цілком не відповідають аудіозаписам їхніх свідчень у суді, а в деяких випадках - у протоколі записані свідчення, яких свідки взагалі суду не давали», - сказав Б.Нечипоренко.

Він зазначив, що В.Іващенко, підготувавши мотивовані і дуже об'ємні зауваження на протокол судового засідання (з посиланнями на аудіозапис), звернувся до суду з клопотанням розглянути їх з його особистою участю, а також з обов'язковою участю його адвокатів.

Утім, зазначив Б.Нечипоренко, не бажаючи задовольняти зауваження на протокол, суд, грубо порушуючи процесуальний закон, прийняв рішення розглядати справу без участі В.Іващенка, разом з тим адвокатів повідомили про слухання справи через три дні після її розгляду, в той час, як прокурори були присутні на засіданні суду.

При цьому Б.Нечипоренко висловив переконання, що якби зауваження В.Іващенка були задоволені, «апеляційний суд міг би прийняти тільки одне рішення – цілком безглуздий, незаконний, що не відповідає матеріалам справи вирок відмінити, бо іншого варіанту в нього просто не могло бути».

Очевидно, сказав адвокат, злякавшись такого можливого перебігу подій, судова колегія Печерського райсуду під головуванням судді Сергія Вовка вирішила зауваження на протокол залишити без розгляду, скориставшись формальним приводом - В.Іващенко нібито без поважних причин пропустив встановлений законом триденний термін на подачу таких зауважень.

За словами, Б.Нечипоренка, справді, згідно із законом, сторони мають право подати зауваження на протокол судового засідань протягом трьох днів з моменту його виготовлення.

«Проте Печерський суд, переслідуючи вказані вище цілі, навмисне проігнорував той факт, що закон дозволяє термін на подачу зауважень продовжити, якщо він пропущений з поважних причин. А поважних причин для продовження терміну в Іващенка було більш ніж досить. Під час вивчення протоколу, за рекомендацією лікарів МОЗ, Валерій Іващенко проходив курс медикаментозного лікування. На уколи і крапельниці щодня йшло кілька годин; медики однозначно діагностували, що Іващенко фізично не може довго перебувати в одному положенні (сидіти за столом) і безперервно читати документи; обсяг протоколу судового засідання становить понад 300 сторінок, а аудіозаписи судового засідання – десятки годин. За три дні прочитати, а тим більше прослухати аудіозаписи – фізично неможливо», - пояснив Б.Нечипоренко.

Він також додав, що «інакше як знущанням і правовим беззаконням вказану ситуацію назвати не можна».

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка в зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенко був затриманий у серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.