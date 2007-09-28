Янукович всю суботу буде... готуватися

Партія регіонів в останній день перед виборами, 29 вересня, коли заборонена партійна агітація, готуватиметься до захисту результатів голосування. Про це лідер Партії регіонів, прем`єр-міністр Віктор Янукович сказав журналістам у Донецьку.

«Я завтра працюватиму. Ми підводитимемо підсумки виборчої кампанії, і звичайно, готуватися до дня голосування, захисту результатів голосування. Ми провели чималу роботу, щоб захистити вибір українського народу. І ми до цього готуватимемося», - сказав В. Янукович.

Лідер Партії регіонів відзначив, що сам на вибори він йде з «гарним настроєм».

Нагадаємо, що 28 вересня – останній день, коли учасники виборів можуть агітувати за свою політичну партію або блок.

Остров