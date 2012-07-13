На виборах за один день можна заробити до 100$

З 1 серпня починаються агітаційні кампанії політичних партій, які йдуть в парламент, тому на сайтах вакансій і в соцмережах вже з'явилося багато пропозицій попрацювати на виборах агітаторами або спостерігачами, повідомляє "Сегодня".

За одним із зазначених телефонів в оголошенні розповіли, що в день обіцяють платити 100 грн.

«Але можна отримати і більше, якщо захочете попрацювати ще й у вихідні дні, - каже Олег. - Треба з 9.00 до 18.00 роздавати біля намету листівки і агітувати людей. Тренінги жодні не будемо проводити, тільки невеликий інструктаж. Тому людина нам потрібна така, якій більше 18 років і яка може впевнено викладати думки. І, звичайно ж, бути привітною і посміхатися».

Інші роботодавці - більш вимогливі. «Нам потрібні адекватні люди з приємною зовнішністю. Ви ж будете представляти партію. Яку? Поки не можу сказати, та й яка вам різниця! - Пояснює Максим. - За роботу в агітаційних наметах платимо 15 гривень за годину. Робочий день 8:00 з перервою на обід. Ще грошові бонуси, хто добре буде агітувати».

Віддають перевагу студентам, причому вказують, що потрібні активні та енергійні люди. «Роздача листівок. Оплата погодинна. Зарплата від 200 грн за один день», - обіцяють в оголошенні.

Можна влаштуватися спостерігачем за підрахунком голосів. Там платять більше, але і робота клопітна. «Робота лише на одну добу, платимо $ 100, - каже Ігор, який набирає людей. - Треба бути готовим до відрядження в інше місто».

Деякі партії підходять до вибору кандидатів грунтовно. «Потрібні юристи, політологи, філософи і соціологи працювати спостерігачем на весь період передвиборчої кампанії. Всього чотири місяці, після закінчення отримаєте 8000 гривень, - говориться в оголошенні. - В обов'язки входить фіксувати порушення, складати акти на виборчих дільницях». Обіцяють «цікаву роботу в дружньому колективі».

Як неофіційно розповіли в одному з районних штабів «Батьківщини», там зараз шукають людей. Платити обіцяють 100-120 грн за день. Офіційно в БЮТ запевняють, що агітаторів за гроші не наймають. За негласною інформацією, збираються платити агітаторам і в ПР (у великих містах по 100 грн в день, в маленьких - по 60 грн). Втім, офіційно регіонали це спростовують.

«У нас в партії понад півтора мільйона людей. Нам не потрібно нікого наймати», - сказав перший заступник голови фракції ПР Михайло Чечетов.