Ківалов вирішив створити в Раді свою депутатську групу

«Нашому місту потрібен надійний захист і постійна підтримка. Кому, як не депутатам Верховної Ради - одеситам, відстоювати інтереси нашого унікального колоритного міста» - заявив Ківалов.

Після того, як народні депутати повернуться «з літніх канікул», Сергій Ківалов офіційно оголосить про свою ініціативу з трибуни Верховної Ради.

Ківалов зазначив, що ця група буде займатися вирішенням проблем Одеси та Одеського регіону.