Ківалов вирішив створити в Раді свою депутатську групу
12:07, 13 липня 2012Політика
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Нардеп Сергій Ківалов має намір створити у Верховній Раді депутатську групу «Одеса», яка буде відстоювати інтереси жителів міста і всього Одеського регіону. До її складу увійдуть депутати, обрані від Одеси і області.
Ківалов створює одеську групу депутатів
«Нашому місту потрібен надійний захист і постійна підтримка. Кому, як не депутатам Верховної Ради - одеситам, відстоювати інтереси нашого унікального колоритного міста» - заявив Ківалов.
Після того, як народні депутати повернуться «з літніх канікул», Сергій Ківалов офіційно оголосить про свою ініціативу з трибуни Верховної Ради.
Ківалов зазначив, що ця група буде займатися вирішенням проблем Одеси та Одеського регіону.
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