Луценка допитуватимуть у вівторок

Екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Печерський райсуд Києва допитуватиме у справі про незаконне стеження наступного вівторка, 17 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення про оголошення перерви в судовому засіданні ухвалила головуюча в судовому процесі суддя Ганна Медушевська на прохання захисту екс-міністра.

Слід зазначити, що перед цим Ю.Луценко на запитання судді про згоду на оголошення перерви у судовому засіданні відповів, що йому байдуже, чи сьогодні, чи завтра вранці суд продовжить засідання.

«Я лише прошу, щоб не призначали на вівторок, оскільки у вівторок мені передбачено надання медичної допомоги, тому що сьогодні ці процедури були унеможливлені завдяки суду», - сказав Ю.Луценко. При цьому він додав, звертаючись до Г.Медушевської, що в разі ненадання медичної допомоги він може не дочекатися вироку або ж суду доведеться привозити з Харкова «юліну скляну клітку».

Вислухавши доводи Ю.Луценка, суддя, тим не менш, ухвалила призначити судове засідання на 09.15 17 липня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, суд у справі Ю.Луценка про організацію незаконного стеження перейшов до допиту підсудних.

Першим Печерському райсуду Києва дав пояснення екс-співробітник Департаменту карного розшуку МВС Олег Павлинов, потім - його колега Володимир Тарасенко.

Довідка УНІАН. Ю.Луценку висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Суть зловживань, що інкримінуються екс-міністру, зводиться до того, що він, а також В.Тарасенко і О.Павлєнов (обидва працювали в Департаменті карного розшуку МВС), у рамках розслідування справи про отруєння В.Ющенка нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

Цей епізод справи екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.