Правоохоронці порушили справу проти захисників мови у Львові
18:53, 13 липня 2012Політика
1593 0
Порушено кримінальну справу за фактом порушень громадського порядку під час мовних протестів під Львівською облрадою.
Проти захисників мови порушили ще одну справу
Про це повідомляє IA ZIK із посиланням на джерело у правоохоронних органах.
Як повідомлялося, міліція Львівщини готова піти проти протестувальників, які стоять під Львівською ОДА, кримінальними справами.
За інформацією депутатів обласної ради, зі скаргою на дії пікетувальників у правоохоронні органи звернувся перший заступник голови Львівської ОДА Богдан Матолич. Події довкола обласної ради знімали оперативні камери.
Нагадаємо, у Києві проти захисників мови порушено вже 5 кримінальних справ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter