Правоохоронці порушили справу проти захисників мови у Львові

Про це повідомляє IA ZIK із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Як повідомлялося, міліція Львівщини готова піти проти протестувальників, які стоять під Львівською ОДА, кримінальними справами.

За інформацією депутатів обласної ради, зі скаргою на дії пікетувальників у правоохоронні органи звернувся перший заступник голови Львівської ОДА Богдан Матолич. Події довкола обласної ради знімали оперативні камери.

Нагадаємо, у Києві проти захисників мови порушено вже 5 кримінальних справ.