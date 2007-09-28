Відео з Добкіним і Кернесом б’є всі рекорди в інтернеті

Відео, у якому мер Харкова Михайло Добкін намагається записати свій передвиборчий ролик, увійшло у десятку найпопулярніших у всесвітній Інтернет-мережі.

Про це свідчить статистика сайту "Youtube", на якому щодня викладаються та переглядаються відео користувачами зі всього світу.

На Youtube ролик про Добкіна посідає 8 місце за кількістю переглядів за останню добу.

На відео Добкін намагається записати свій агітаційний ролик, а керує цим процесом його заступник Геннадій Кернес. У ролику звучить ненормативна лексика.

Українська правда