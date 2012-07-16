У Колеснікова вже після Євро-2012 найняли юристів під таємниче запозичення

Держпідприємство «Фінансування інфраструктурних проектів» 6 липня уклало угоду з АО «ЮФ «Ілляшев та Партнери» на послуги з юридичного супроводу організації та залучення запозичення під державні гарантії. Вартість угоди склала 500 тис грн. Про це повідомляють Наші гроші.

Торги проведено за неконкурентною процедурою закупівлі «в одного учасника», оскільки юридична фірма залучається на виконання Держпрограми підготовки до Євро-2012, яка звільняє від необхідності відкритих торгів. Як відомо, сам чемпіонат завершився 1 липня.

Разом із тим, в обґрунтуванні закупівлі не повідомляється яке запозичення здійснює чи здійснило ДП «Фінансування інфраструктурних проектів», для якого було найнято юридичну фірму.

ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» створено наказом Національного агентства з підготовки та проведення Євро-2012 7 вересня 2010 р. Уряд України постановою від 12 жовтня 2010 р. узгодив «ФІП» умови випуску облігацій під держгарантії на суму до 4,5 млрд грн. для фінансування підготовки Євро -2012. В 2011 році «ФІП» розмістило семирічні єврооблігації на $689 млн.