Під час допиту Луценка знепритомнів сержант

Під час допиту екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка на засіданні Печерського районного суду Києва втратив свідомість і впав сержант спецпідрозділу судової міліції «Грифон».

Як передає кореспондент УНІАН, колеги привели міліціонера до тями, підняли та вивели з зали.

Через інцидент головуюча на судовому процесі суддя Ганна Медушевська була змушена оголосити 10-хвилинну технічну перерву.

Коментуючи ситуацію, присутній в залі народний депутат України Юрій Кармазін сказав, що «від такої справи навіть люди втрачають свідомість». Після цього, звертаючись до представників державного обвинувачення, пообіцяв їм, що із часом вони замість Ю.Луценка сядуть на лаву підсудних.